Achtung, Schrulligkeiten!

„Schon wieder Sonntag“ – eine spritzige Komödie des Frankfurter Fritz Rémond-Theaters in Bargteheide

26. September 2019, 10:35 Uhr

Bargteheide | Verrückt, oder? Da hat ein Mensch ein erfülltes Leben gelebt, Kinder groß gezogen, im Beruf viel erreicht und steht im Alter plötzlich wieder so verunsichert da wie damals als Jugendlicher: Zweifelnd, ängstlich, trotzig. Um diese ganz besondere Lebensphase geht es in der Komödie „Schon wieder Sonntag“, die Montag, 30. September, 20 Uhr, im Kleinen Theater Bargteheide in einer Aufführung des Frankfurter Fritz Rémond-Theaters zu sehen ist.

Das erfolgreiche Bühnenstück des englischen Dramatikers Bob Larbey über Freundschaft und den eisernen Willen, sich nicht aufzugeben, widmet sich mit feinem Humor, gepfefferten Dialogen und viel Liebe. Im Mittelpunkt der berührenden Geschichte übers Älterwerden steht der Witwer Cooper. Gut versorgt, aber gelangweilt zwischen Pantoffeln und Whisky, trauert er noch immer um seine verstorbene Frau. Einmal im Monat lässt Cooper grantelnd den Pflichtbesuch der überforderten Tochter und seines langweiligen Schwiegersohns über sich ergehen. Sein bester Freund im Heim ist der an Demenz erkrankte Aylott. Seine heimliche Flamme ist Krankenschwester Wilson, mit der er zum Zeitvertreib flirtet. Und um sich zu beweisen, „dass er noch am Leben ist“, liefert sich der bärbeißige Alte mit allen Menschen um sich herum pointenreiche und boshafte Wortgefechte, vor allem mit Putzfrau Baker, die mit Shakespeare-Zitaten zurückbeißt. Dass dieser sarkastische Cooper mit seinen Launen, Selbstzweifeln und Widerständigkeiten so authentisch über die Bühne kommt, ist die großartige Leistung des bekannten Theater- und Fernsehschauspielers Joachim Bliese.

Der englische Dramatiker Bob Larbey hat sein mehrfach ausgezeichnetes Bühnenstück (u.a. Kritikerpreis für die beste Komödie des Jahres 1988) perfekt austariert. Er hat Spaß an Schrulligkeiten, doch er nimmt die Sorgen seiner Figuren ernst und gibt ihnen Raum.

Unter der Regie von Peter Kühn sorgt das großartig aufeinander eingespielte Ensemble mit Joachim Bliese, Pavel Fieber, Susanne Eisenkolb, Laura Uhlig, Sabine Roller und Sebastian Herrmann, dass in diesem spritzigen Theaterstück niemand über die Figuren lacht, sondern mit ihnen.

>Eintrittskarten: VVK 27 Euro, ermäßigt 25 Euro; AK 29 Euro, ermäßigt 27 Euro. Tickets (an allen bekannten Vorverkaufsstellen) können online gebucht und selbst ausgedruckt werden unter www.kleines-theater-bargteheide.de.