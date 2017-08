vergrößern 1 von 1 1 von 1

In der Nacht von Donnerstag, 17. August, auf Freitag wurden im Stadtgebiet von Bargteheide acht Pkw aufgebrochen. Die Aufbrüche fanden in den Straßen Flederbusch, Augusta-Stolberg-Straße, Kamp, Kruthorst, Am Gerstenfeld sowie der Mühlenstraße statt. Betroffen waren fünf BMW, zwei VW und ein Mercedes. Bei den Fahrzeugen wurde entweder eine Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen oder ein Türschloss aufgestochen. Bei fünf Pkw ist das Lenkrad mit Airbag, bei einem Fahrzeug das Navigationsgerät ausgebaut worden. In zwei Fällen wurde nichts entwendet. Angaben zur Schadenshöhe sind noch nicht möglich. Wer kann Angaben zu den Aufbrüchen machen? Wem sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in den betroffenen Straßen oder der Umgebung, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter Ruf: (04102) 809-0.