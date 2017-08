Reinbek : Acht Examinierte gleich übernommen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Elf junge Leute haben kürzlich ihr Examen als Gesundheits- und Krankenpfleger/innen erfolgreich in der Pflegeschule am Krankenhaus Reinbek absolviert. In drei Jahren mit insgesamt 2100 Theorie- und 2500 Praxisstunden wurden zehn Schülerinnen und ein Schüler auf ihre zukünftige Tätigkeit in der Pflege von kranken, alten und jungen Menschen ausgebildet. Eine praktische Prüfung und drei schriftliche Prüfungen fanden bereits im Juli statt, Mitte August wurde alle Schüler dann noch in drei Bereichen geprüft, bevor sie ein Zeugnis und eine Urkunde mit der Berufsbezeichnung Gesundheits- und Krankenpfleger erhielten.

Während des Gottesdienstes in der Krankenhauskapelle überreichte das Leitungsteam bestehend aus Martina Andersson und Nadja Kahlbrock ihren Schützlingen eine Brosche mit der Heiligen Elisabeth als äußeres Zeichen für das bestandene Examen. Abends wurde sehr festlich mit Familien, Freunden und Klinikleitung gefeiert.

Vor drei Jahren wurde der Kursusbeginn in Reinbek von April auf September verlegt, es gab 2014 also zwei Starttermine. Schulleiterin Christa Knigge: „Mit dem Start nach den Sommerferien sind wir mehr auf die Bedürfnisse der Schulabsolventen eingegangen, die sonst die Zeit zu unserem bisherigen Ausbildungsbeginn im April mit diversen Praktika überbrücken mussten.“ Weil der Jahrgang 2014 in zwei Gruppen gestartet ist, gab es im Jahr 2017 zwei Examensprüfungen und die Kurse sind nur halb so groß wie normale Klassen.

Lehrerin Nadja Kahlbrock: „Der Kursus 2014-9 war ein intensiver. Die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und Schülern hat mir viel Freude bereitet und es ist schön, wenn man seine Schützlinge auch erfolgreich zum Examen führen kann.“ Den meisten der elf Bestandenen hat das Krankenhaus Reinbek einen Vertrag angeboten. Acht frisch Examinierte beginnen am 1. September auf verschiedenen Stationen ihren Dienst.

Der aktuelle ist der 67. Ausbildungskursus seit 1952. „Wir haben bis jetzt insgesamt 1306 Schüler/innen in Reinbek ausgebildet. Der nächste Kursus startet bereits am 1. September. Wir erhoffen uns auch weiterhin noch viele Bewerber/innen anzusprechen“, so Schulleiterin Christa Knigge.



2018 starten zwei Kurse: es sind noch Plätze frei

In der Pflegeschule des St.- Adolf-Stiftes stehen insgesamt 100 Plätze in drei Jahrgängen zur Verfügung. Das Landesamt für Soziale Dienste in Kiel hat bewilligt, dass in Reinbek wegen der guten Ausbildung und aufgrund des Pflegekräftemangels mehr Schüler aufgenommen werden dürfen. Darum starten in jedem Jahrgang zukünftig zwei Kurse mit jeweils bis zu 25 Plätzen. Einer im Frühling und einer im Herbst. Für den Ausbildungsbeginn ab März und September 2018 sind noch Plätze frei. Knigge: „Wer einen Beruf sucht, bei dem man sich sozial engagiert, mit Menschen arbeitet und auch in einem Team, für den ist vielleicht der Pflegeberuf eine gute Chance, seine Vorlieben zusammen zu bringen.“ Außerdem bietet die Pflege auch gute Fort- und Weiterbildungsbildungs- sowie Studiermöglichkeiten.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist der Realschulabschluss oder Abitur, ein Mindestalter von 17 Jahren sowie eine körperliche Grundfitness und seelische Ausgeglichenheit.



>Mehr Informationen gibt es im Internet unter: http://www.kh-reinbek.de/karriere/pflegeschule.html















von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 30.Aug.2017 | 06:00 Uhr