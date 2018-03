Kriminalstatistik : Abzocke der Senioren

Enkeltrick und falsche Polizisten – immer mehr Betrugsfälle werden registriert aber nicht in die Statistik aufgenommen, weil sie vom Ausland aus begangen werden.

von Rolf Blase

20. März 2018, 06:00 Uhr

Stormarn ist eine Hochburg für Straftäter. Im Gegensatz zum Landestrend mit einem Rückgang von 8,5 Prozent nahm die Kriminalität zwischen Hamburg und Lübeck zu, um 4,4 Prozent oder 565 Fälle auf 13 549 statistisch erfasste Taten. Und das obwohl die Zahl der Wohnungseinbrüche stark gesunken ist.

Den größten Anstieg in absoluten Zahlen gab es mit 560 Delikten bei Betrug, ein Plus von 46,8 Prozent. Und mehr als 50 Prozent gingen die Fallzahlen bei Pkw-Diebstählen und Raub nach oben. Und was überhaupt nicht in der Statistik auftaucht: Die Abzocke älterer Menschen, die von angeblichen Polizeibeamten angerufen werden, denen sie dann Geld aushändigen sollen, ist explodiert. 2016 wurden in Stormarn und dem Herzogtum Lauenburg 30 Fälle registriert, vergangenes Jahr waren es 347, davon der allergrößte Teil in Stormarn mit der Hochburg Ahrensburg! Das sind mehr als die Hälfte aller telefonischen Abzock-Versuche in Schleswig-Holstein (649).



Tatort Türkei

„Wir haben den Lagebericht. Auf widerwärtige Art werden alte Menschen dazu gebracht, ihr Geld von der Bank zu holen“, sagt Stormarns Kripochef Hans-Jürgen Köhnke. Die Täter sitzen fast immer in der Türkei, „und das Rechtshilfe verfahren mit der Türkei ist nicht so, dass wir etwas tun könnten“, betont Direktionsleiter Jürgen Funk. Weil die Türkei der Tatort ist, tauchen die Fälle auch nicht in der Statistik auf. In den allermeisten Fällen scheitern die Täter zum Glück, aber wenn es ihnen gelingt, geht es oft um vier- oder fünfstellige Summen. „Und sie machen auch weiter, wenn gezahlt wurde“, sagt Köhnke, der an einen Fall in Ahrensburg denkt, bei dem erst 100 000 und dann noch mal 150 000 Euro abgezockt wurden. „Die Anrufer sind psychologisch geschult und finden die richtige Ansprache. Die Opfer sind so davon überzeugt, dass wir Schwierigkeiten haben, ihnen klar zu machen, dass wir die richtige Polizei sind“, so Köhnke.

Eine Hochburg ist Stormarn auch für den Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge, die über die Autobahn gen Osten gehen. 215 Autos wurden gestohlen. Das ist ein Plus von 57 Prozent. Nur 2011 war die Zahl mit 265 noch höher. 31 600 Euro war jedes gestohlene Auto um Durchschnitt wert, was einen Gesamtschaden von 6,8 Millionen Euro bedeutet. Im Lauenburgischen waren es 215 Pkw-Diebstähle mit 3,5 Millionen Schadenssumme. Von insgesamt 362 Kfz-Dieben wurden 59 ermittelt, 25 waren aus osteuropäischen Staaten.



Mehr Gewaltdelikte

Sorgen bereitet der Kripo der Anstieg bei Gewaltkriminalität. In Stormarn gab es 104 Raubstraftaten. Im Jahr davor waren es nur 67. „So ein Anstieg macht hellhörig, auch wenn die Zahlen nicht höher als 2008 sind“, so Köhnke. Für die großen Zahlen in der Statistik sorgen allerdings Delikte wie Diebstahl. 2694 einfache Diebstähle gab es 2017, wobei die Polizei davon ausgeht, dass nur rund die Hälfte angezeigt wird. Anders sieht es beim schweren Diebstahl (3306) aus, von denen 675 Wohnungseinbrüche inklusive Versuche waren. Das sind nur noch gut halb so viele Einbrüche wie 2015 (1281) und 13 Prozent weniger als im Vorjahr. „Es war der Bereich, der uns ernsthaft Sorgen gemacht hat“, so Funk. Die Polizei agierte mit Sonderermittlungsgruppen und Aktionen und verstärkte die Zusammenarbeit mit Hamburg.

Durchaus erfolgreich, allerdings steht Stormarn damit immer noch am Ende der Landes-Skala. Hier wird vier Mal häufiger eingebrochen als in Heide und Nordfriesland. Nur Kiel (572) und Pinneberg (569) können halbwegs mithalten. Bei den betroffenen Städten liegt Ahrensburg weiter vorne, obwohl es dort einen Rückgang von 180 auf 150 Fälle gab. In Reinbek stieg die Zahl leicht auf 84 Fälle, in Bad Oldesloe waren es 54.