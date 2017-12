Abstieg wohl kaum noch zu verhindern

von Sascha Sievers

erstellt am 11.Dez.2017 | 12:07 Uhr

Die Hoffnung, dass den Handballern der SG Glinde/Reinbek der Klassenerhalt in der Landesliga Süd gelingt, schwindet immer mehr. Der Aufsteiger aus Stormarn ziert auch nach dem zwölften Spieltag das Tabellenende. Und angesichts der zwölften Niederlage dürften selbst die kühnsten Optimisten den Glauben daran verloren haben, dass die Stormarner es noch schaffen, am Ende über dem Strich zu landen. Bei der HSG Holsteinische Schweiz geriet die Spielgemeinschaft im vorletzten Spiel vor der Weihnachtspause mit 15:35 (9:15) unter die Räder. Der gastgebende Tabellensechste brachte damit der SG bereits die dritte derart deutliche Niederlage mit 20 Toren Differenz bei.

Sascha Alexander Kafke brachte die Stormarner mit 1:0 in Front. Nachdem die Ostholsteiner ausgeglichen hatten, konnte Kafke per Siebenmeter sein Team zwar noch einmal in Führung bringen, doch anschließend drehten die Gastgeber auf. Glinde/Reinbek hielt zwar bis zur Pause den Anschluss. Doch nach dem Seitenwechsel zog die HSG auf und davon.

Tore SG Glinde/Reinbek: Sascha Alexander Kafke (6), Christoph Muchewitz, Tim Mohr, Stefan Persidok (je 2), Mohammed Alsasoum Altarkawi, Malte Alexander Restorff, Philipp Schadow (je 1).