Bargteheide : Abschluss der Stormarner Kindertage – ein Fest für Kinder

Die große Abschlussveranstaltung der Kindertage vor dem Bargteheider Ganztagszentrum endet mit einem Laternenumzug.

von shz.de

26. September 2018, 16:47 Uhr

Der morgige Freitag steht in Bargteheide ganz im Zeichen der Kinder. Am Nachmittag findet das Abschlussfest der 18. Stormarner Kindertage auf der Rasenfläche vor dem Ganztagszentrum statt, die sich in eine große Spielwiese verwandeln wird. Für junge und ältere Kinder wird es ein vielfältiges Spielangebot geben: Schnitzeljagd, Basteln, Action, Schach, Bubble Soccer, Bewegungsbaustelle und viele andere Angebote laden zum Mitmachen ein. Zudem wird es verschiedene Aktionen zu den Kinderrechten geben wie zum Beispiel die Kinderrechte-Clowns, ein Quiz und ein Kinder-Stadtplan. Alle Angebote für Kinder sind kostenlos.

Um 15 Uhr wird das Fest von Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht und dem Schirmherr der Stormarner Kindertage, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth, und der Vorsitzenden des Kinderschutzbundes, Birgitt Zabel, eröffnet. Danach können Kinder sich den ganzen Nachmittag lang auf dem Festgelände vergnügen, spielen und sich auf verschiedene Arten mit den Kinderrechten beschäftigen.

Ein Highlight des Festes wird um 16 Uhr der Auftritt von Sänger Nico Rosseburg aus Bargteheide zusammen mit seinem Freund Jonah sein. Beide sind bekannt aus der Fernsehshow „The Voice Kids“, bei der sie die Herzen des Publikums gewannen. Auf der Bühne wird es außerdem ein kleines Theaterstück von Regisseurin Astrid Eggers geben sowie eine Tanzaufführung des Tanzstudios Bewig.

Eltern und Begleitpersonen können sich bei Kaffee und Kuchen zurücklehnen und dem bunten Treiben zuschauen. Im Bastelzelt haben Kinder die Möglichkeit Laternen zu basteln, die sie im Anschluss beim Laternelaufen direkt einsetzen können. Der Ring Bargteheider Kaufleute lädt alle Kinder ein, um 19 Uhr am Markt zusammenzukommen, um beim Laternenumzug mitzulaufen.

Organisiert wird das Abschlussfest von der Stadt und ihrem Jugendarbeitsteam sowie vom Deutschen Kinderschutzbund, Kreisverband Stormarn.