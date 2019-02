Abschlepper im Dauereinsatz am UKSH

Parkraum ist knapp an der Universitätsklinik, wenn man das UKSH vom Mönkhofer Weg aus ansteuert, wie Jahrzehnte lang üblich und nicht ins Parkhaus an der Ratzeburger Allee will, um dann quer durch das Gelände zu wandern. Begehrt waren die Parkplätze vor der Notaufnahme und der Kinderstation, die als aufgehoben gelten. Dort soll die neue Betriebsfeuerwache entstehen. Immer wieder rollen Abschlepper an, um täglich mehr als zehn Fahrzeuge auf den Haken zu nehmen ...