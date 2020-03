Bad Oldesloe : Absagen – Absagen – Absagen ...

Stormarnweite werden Veranstaltungen abgesagt.

11. März 2020

Um die Gefahr einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu verhindern, haben viele Veranstalter ihre Vorhaben abgesagt.

> Die Sportlerehrung der Stadt Bargteheide, die für Sonntag, 15. März, vorgesehen war, ist abgesagt. „Über eine spätere Ausrichtung ist noch zu entscheiden“, teilt Alexander Wagner, Referent der Bargteheider Bürgermeisterin mit: „Diese Entscheidung soll dazu beitragen, den Prozess der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen und die Hilfesysteme in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken beziehungsweise zu erhalten. Es handelt sich um eine rein vorbeugende Maßnahme“, so Wagner weiter.

Die Stadtverwaltung werde zudem einen Katalog der kommenden städtischen Veranstaltungen zusammentragen und abwägen, ob gegebenenfalls weitere Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden.

> Glinder Feuerwehr sagt diesjähriges Osterfeuer ab. Zwar gilt der Erlass der Landesregierung, wonach sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum 10. April untersagt werden, doch hat die Glinder Feuerwehr schon jetzt ihr für den 11. April geplantes Osterfeuer abgesagt.

> Auch die Nachmittagsausfahrt des DRK-Ortsvereins Großhansdorf und Umgebung nach Appen fällt aus. „Aufgrund der zurzeit herrschenden Gesundheitslage hat sich der DRK-Ortsverein entschlossen, die Busausfahrt am 19. März nach Appen zum Almthof abzusagen. Für weitere Fragen wende man sich an das DRK-Büro, Tel (04102) 66 237.

> Verlegt auf Freitag, 15. Mai, ist das Irish-Folk-Konzert mit der Gruppe „The Earwig’s“, das am 20. März in der Wassermühle Trittau stattfinden sollte. Das hat der Lions-Club Hahnheide mitgeteilt. Die Eintrittskarten behalten für diesen Abend ihre Gültigkeit.

Das Konzert mit den Dorfrockern am Sonnabend in Todendorf ist abgesagt (wir berichteten). „Die Freiwillige Feuerwehr Todendorf bedauert dies sehr“, so Wehrführer Marc Strangmeyer. Der Feuerwehr entstehen dadurch nicht unerhebliche Kosten. Trotzdem versucht die Wehr Todendorf, die Kosten für gekaufte Karten zu erstatten. Am Sonnabend wird ein Rückkauf im Mehrzweckhaus Todendorf angeboten von 8.30 bis 20 Uhr sowie am Dienstag, 17. März, von 18 bis 21 Uhr.

>„Die Vorträge in der Sektion Bargteheide der Schleswig-Holsteinischen Universitäts-Gesellschaft für März und April finden nicht statt“, teilt Dieter H. Laarmann von der SHUG-Sektion Bargteheide mit.