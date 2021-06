Wochenrückblick Stormarn : Abrisshoffnungen, Impfen für Kinder und Ende der Maskenpflicht

Ein Rückblick auf die Stormarner Themen der Woche, die besonders oft online gelesen wurden.

13. Juni 2021, 20:07 Uhr

Bad Oldesloe | Wir blicken vor dem Start der neuen Woche nochmal auf die Themen zurück, die die Online-Leser des Stormarner Tageblatts zwischen dem 6. und dem 13. Juni besonders interessierten.

Kommt der Abriss des Schandflecks?

Der Eingang in die Bad Oldesloer Innenstadt aus Richtung der Lübecker Straße ist keine gute Visitenkarte für die Kreisstadt. Das könnte sich bald ändern. Der Bürgermeister hofft auf die Möglichkeit eines Abriss des ehemaligen Nickel-Kaufhaus und eine Überplanungen des gesamten Areals. Viele Bürger fordern das schon seit Jahren.

Keine Impfung für 12-Jährigen trotz Termins

Ein 12-Jähriger erhielt recht unkompliziert auf dem dafür vorgesehenen Weg einen Online-Termin im Impfzentrum Bad Oldesloe. Gemeinsam mit seinem Vater ging er zur Impfung. Doch nur der Vater wurde durch den diensthabenden Arzt geimpft. Wie es dazu kommen kann, interessierte viele Leser.

50.000 Euro Jeep gestohlen

In Wentorf wurde ein 50.000 Euro teurer Jeep vom Fahrbahnrand gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Immer wieder verschwinden hochwertige Fahrzeuge in der Region. Die Polizei gibt im Artikel Tipps, wie man sich vor Pkw-Diebstahl schützen kann.

Kreis Stormarn beschließt Ende der Innenstadt-Maskenpflicht

Exklusiv konnten wir am Donnerstag das Ende der Maskenpflicht in Stormarner Einkaufsstraßen und Fußgängerzonen vermelden. Am Freitag wurde die Lockerungsmaßnahme durch den Kreis nochmal konkretisiert. Das stieß bei unseren Lesern auf großes Interesse.

Bisher 105.252 Impfungen in den Stormarner Impfzentren

Insgesamt 105.252 Menschen konnten bis Ende Mai in den Stormarner Impfzentren gegen Corona geimpft werden. Das teilte das Gesundheitsamt mit. Die meisten davon in Bad Oldelsoe und mit dem BionTech-Impfstoff.