REINFELD : Abriss des Rettungszentrums: Feuerwehr bezieht ein Übergangsquartier

Zwei Jahre lang wird die Reinfelder Feuerwehr auf dem Gelände eines ehemaligen Baustoffhandels am Bahnhof untergebracht.

22. Dezember 2019, 13:02 Uhr

Reinfeld | Es ist offiziell: Im Frühjahr soll mit dem Abriss des Rettungszentrums an der Ahrensböker Straße begonnen werden. Aus dem Gebäude aus den 1970er Jahren soll eine Feuerwehrwache nach neusten unfalltechnischen Vorgaben werden. Für dieses Vorhaben, das Ende 2021 abgeschlossen sein soll, musste die Reinfelder Wehr nun in ein Interimsgebäude auf dem Gelände eines ehemaligen Baustoffhandels direkt am Bahnhof umziehen.

„Den Umzug haben wir allein an nur zwei Wochenenden bewältig“, sagt Marco Mess, stellvertretender Wehrführer. Das Übergangsgelände ist weiträumig, alle sieben Einsatzfahrzeuge und 22 Autus der Feuerwehrmänner haben darauf Platz. Die Halle mit Funkraum, Werkstatt und Umkleideraum umfasst 540 Quadratmeter – reichlich Platz für die 80 Aktiven der Reinfelder Wehr. „Dies ist zwar nur eine Interimslösung und entspricht nicht in allem den Verordnungen der Feuerwehr-Unfallkasse, aber wir sind sehr zufrieden mit diesem Standort“, betont Mess.

Für die Halle präparierten die Mitarbeiter des Bauhofes den matschigen Boden und schütteten Schotter auf, um die Interimshalle aus in nur acht Wochen zu errichten. Den Aufenthaltsraum in der ehemaligen Kneipe „Lallbüdel“ gestalteten die Ehrenamtlichen in Eigenregie.

Für den Umzug in die provisorischen Räumlichkeiten erteilte die Unfallkasse eigens eine Sondergenehmigung, denn normalerweise müssen im Einsatzfall 40 Stellplätze zur Verfügung stellen, damit die Kameraden ohne Verzug zum Einsatz ausrücken können.

„Wir finden die Räume besser als die vorherigen“, so Mess weiter. Das liege vor allem an den Umkleideräumen mit modernen und funktionalen Spinden – für jeden Aktiven einen. Die werden in zwei Jahren wieder mit umziehen. Im alten Rettungszentrum hing die Einsatzanzüge an einem Haken direkt hinter den Fahrzeugen. Sie waren ständig den Dieselabgasen ausgesetzt – ein Zustand, den die Unfallkasse ebenfalls bemängelte.

„Wir sind froh, dass auf dem ehemaligen Firmengelände alles Platz hat und wir nicht auf die gesamte Stadt verteilt werden mussten“, sagt der stellvertretende Wehrführer. Nur die 30 Mitglieder der Jugendwehr logierten zur Zeit in Räumen der Ganztagsschule, der Feuerwehr-Musikzug in der ehemaligen Erich-Kästner-Schule. Damit könne man aber für zwei Jahre leben.

Eine Summe zwischen 200.000 und 400.000 Euro soll die Interimslösung kosten. „Die Feuerwehr ist wichtig für die Stadt, da sind Kosten nachrangig“, sagt Bürgermeister Heiko Gerstmann, der die genauen Ausgaben für nicht nennen möchte. Für die Benutzung des Grundstückes wurde ein Mietvertrag mit dem Eigentümer abgeschlossen. Auch die Halle ist gemietet und wird nach dem endgütigen Umzug wieder zurückgegeben.

Zur Zeit läuft ein Ausschreibungsverfahren für die Gestaltung der neuen Feuerwache. Gerstmann: „Wir sind gespannt auf die Lösungen der Architekten, denn auf dem relativ kleinen Gelände an der Ahrensböker Straße muss sehr viel so sinnvoll wie möglich untergebracht werden.“ Am 22. Januar entscheiden die Stadtverordneten darüber. Finanziert werden soll die neue Feuerwache durch ein ÖPP-Projekt (Öffentlich-private Partnerschaft), mit dem die Stadt beim Bau der Immanuel-Kant-Schule bereits gute Erfahrung gemacht hat.

16 Einsätze haben die Feuerwehrkameraden seit dem Umzug bereits absolviert. Damit sie schnell an den Einsatzort kommen, wurde die Bahnhofstraße (ehemalige Ladestraße entlang der Bahngleise) zur Einbahnstraße umfunktioniert.