Gelungene Generalprobe : Abheben verboten

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck weiß Sieg gegen Sheffield Wednesday vor Saisonstart richtig einzuschätzen.

von shz.de

21. Juli 2019, 12:57 Uhr

Lübeck | Enttäuschend war einzig die Kulisse: Nur 1695 zahlende Zuschauer beim Jubiläumsspiel, darunter auch noch rund 300 reisefreudige Engländer, die wie der harte Kern der VfBer zeitweise für gute Fußballatmosphäre sorgten – an der Lohmühle hatte man sich eine etwas bessere Resonanz gewünscht.

Dass die Mannschaft des Fußball-Regionalligisten eine solche verdient gehabt hätte, machte sie über 90 Minuten gegen den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday deutlich. Der 1:0 (1:0)-Sieg der Grün-Weißen (wir berichteten) war insgesamt vollauf verdient. „Ich wusste, was uns hier erwartet. Es war ein körperlich und mental richtig guter Test und für uns vielleicht das wichtigste Ergebnis der Vorbereitung“, sagte Gäste-Interimstrainer Lee Bullen, dessen B-Garnitur keine Mittel gegen eine konzentrierte VfB-Mannschaft gefunden hatte.

Die Lübecker Akteure freuten sich über eine starke Leistung. „Unser Plan ist sehr gut aufgegangen“, sagte Kapitän Daniel Halke. „Wir haben nur eine einzige Chance zugelassen, selbst aber drei, vier gute gehabt.“ Sein Nebenmann in der Defensive, Tommy Grupe, lobte eine „konzentrierte Leistung von allen“ und stellte fest: „Wir haben vor allem gegen den Ball alle gut gearbeitet.“

Diese Tugenden offenbarte der VfB von Beginn an, für den Mut im Spiel nach vorn benötigte man einige Minuten. „Das war vielleicht ein wenig Respekt. Außerdem war nicht ganz klar, was auf uns zukommen würde“, meinte VfB-Sportdirektor Stefan Schnoor. Nach einer Viertelstunde des Kennenlernens wurde der Gastgeber mutiger. „Wir hatten vielleicht weniger Ballbesitz, haben dann aber gut umgeschaltet“, stellte Dennis Hoins fest, der per Tunnel aus spitzem Winkel nach 41 Minuten den Siegtreffer erzielt hatte. „Ich hatte da gar keine andere Option mehr“, sagte der Torschütze: „Auch wenn der durch die Beine geht, kann der Torwart da wenig machen, glaube ich. Der hatte ja vorher schon zwei, drei Dinger gut gehalten.“

Beeindruckend war derweil, dass die Landerl-Elf trotz sieben Personalwechseln zur Pause keinen Leistungsabfall erkennen ließ und vor allem defensiv eine bärenstarke Leistung zeigte. „Darauf haben wir hingearbeitet, dass wir diese Qualität im gesamten Kader haben“, freute sich Sportdirektor Schnoor. „Schön, dass man das, was wir uns erhofft haben, auch sieht.“ Auch anhand der Aufstellung des Gegners wollte er den Sieg nicht geschmälert sehen. „1b-Mannschaft hin oder her – das sind ja alles Spieler, die höher einzuschätzen sind als unsere“, stellte er nicht zu Unrecht fest.

In der Woche vor dem ersten Regionalliga-Punktspiel gegen den SSV Jeddeloh wird Trainer Rolf Landerl einige schwierige Entscheidungen treffen müssen. „Wir wollten diese Qualität, auf allen Positionen doppelt besetzt zu sein“, sagte Halke. „Die ist jetzt da. Jetzt muss jeder sein Ego hinten anstellen. Dann kann das hier richtig gut werden.“ Gefahr, dass das positive Resultat im letzten Test zu Überheblichkeit führen könnte, sieht Grupe nicht. „Wir sind als Team absolut gefestigt“, stellt er klar. „Wir können das richtig einschätzen und wissen, dass uns nächste Woche ein schwereres Spiel bevorsteht.“