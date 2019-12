Bad Oldesloe : Abfuhr für Sozialdemokratin

Stadtverordnete stimmen für Straßennamen „Bergkoppel“ statt Elfriede Scherschinski.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

26. Dezember 2019, 14:50 Uhr

Bad Oldesloe | Wenn in der Stadt eine neue Straße entstanden ist, dann benötigt sie einen Namen. Die Straße, die das Gewerbegebiet „Teichkoppel“ erschließt, in dem unter anderem die umstrittene Ansiedlung des Online-Riesens „Amazon“ stattfinden wird, hatte bisher noch keine Benennung.

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Marion Gurlitt, schlug vor, die Chance zu nutzen, um eine verdiente lokale Sozialdemokratin zu ehren: Elfriede Scherschinski. Diese wurde 1897 in Schlesien geboren und verstarb 1979 in Bad Oldesloe. Dorthin war sie 1946 als Flüchtling gekommen. 1947 wurde sie die erste Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt in der Kreisstadt und blieb bis 1962 auf diesem Posten. Von 1951 bis 1970 war sie als Stadtverordnete der SPD in Bad Oldesloe aktiv. Von 1962 bis 1966 saß sie außerdem im Kreistag. Auch das Anbaden im Poggensee gehörte zu ihrem Engagement. Für ihre Verdienste um die Stadt Bad Oldesloe erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Die SPD war natürlich dafür, für den Vorschlag zu stimmen. Auch die Linke fand die Idee gut, „weil das ehrenamtliche Engagement von Lokalpolitikern ruhig gewürdigt werden kann“. Doch eine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung stimmte lieber für den Straßennamen „Bergkoppel“. Für einige Stadtverordnete hatte das vor allem einen Grund: Der schwierig zu buchstabierende Name sei für einen Straßennamen ungeeignet.