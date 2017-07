Bad Oldesloe : Abfall in Feldzufahrt entsorgt – Zeugen gesucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Caroline Seidel 1 von 1

Vergangenen Sonntag gegen 12.30 Uhr wurde der Polizei eine illegale Abfallentsorgung in Bad Oldesloe gemeldet. Durch den Umweltdienst der Autobahnpolizei konnten im Schulredder, etwa 240 Meter von der Grabauer Straße entfernt in einer Feldzufahrt, neun sogenannte „Superbags“ festgestellt werden. Bei diesen handelt es sich um zwei Meter hohe weiße Kunststoffsäcke mit einem Fassungsvermögen von 200 Litern. In den Säcken befanden sich ausgediente künstliche Mineralfasern (KMF), Styropor und Dachpappe. KMF steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Materialien könnten aus einer Dachsanierungs- oder Abbruchmaßnahme stammen.

Der Umweltdienst ermittelt nun wegen des Verdachts einer Straftat wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen und sucht Zeugen: Wer hat einen Lkw oder größeren Anhänger im Schulredder gesehen, der mit den Säcken beladen war? Wer kann Hinweise zur Herkunft der großen Menge an Dämmmaterial geben? Hinweise bitte an den Umweltdienst unter (04531) 501-542 oder 543.





von Andreas Olbertz

erstellt am 25.Jul.2017 | 16:07 Uhr