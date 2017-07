Bargtheide : A1 war nach Lkw-Unfall voll gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Wüst 1 von 1

Bargteheide | Nach einem schweren Verkehrsunfall war die A1 am Dienstagvormittag ab Bargteheide Richtung Hamburg für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Höhe Hoisdorf war ein Lkw an einem Stauenden auf einen Sattelzug aufgefahren. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lkw eingeklemmt. Er schwebt in Lebensgefahr, teilte die Polizei gegenüber shz.de mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.03 Uhr. Feuerwehrleute holten den eingeklemmten Fahrer mit schwerem Gerät aus seinem Führerhaus. Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 42“ war im Einsatz. Um 11.47 Uhr wurde die Fahrbahn bis auf den linken Fahrstreifen wieder freigegeben. Ein Gutachter wurde zur Unfallnahme hinzugezogen.

von Peter Wüst

erstellt am 11.Jul.2017 | 12:13 Uhr