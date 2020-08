Reinbek : A 24: Mercedes brennt komplett aus

Rauchsäule über der Autobahn – vermutlich wegen eines technischen Defekts am SUV.

23. August 2020, 13:53 Uhr

Reinbek | Während der Fahrt geriet auf der A 24 bei Reinbek ein SUV-Mercedes in Brand. Dessen Fahrer lenkte das Fahrzeug auf den Standstreifen und brachte sich und den Beifahrer in Sicherheit. Kurze Zeit später stand das Auto in Vollbrand und eine schwarze Rauchwolke zog über die Autobahn hinweg. Flammen und Hitze waren so stark, dass sogar die Schrift eines Hinweisschildes am Fahrbahnrand abblätterte und schmolz. Unter Atemschutz löschten Feuerwehrleute der Wehren Glinde und Ohe mit Wasser und Schaum die Flammen ab. Dabei kam es auch zu einem Metallbrand. Es knallte und Funken sprühten. Durch die Flammen wurden auch Rasen und Buschwerk am Fahrbahnrand in Brand gesetzt. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt. Die beiden Insassen hatten den Daimler gerade aus der Werkstatt abgeholt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das ausgebrannte Fahrzeugwrack mit einer Wärmebildkamera überprüft und die zuständige Autobahnmeisterei rückte zum Reinigen der Fahrbahn an. Während des Einsatzes hatte die Polizei zunächst die Autobahn in Richtung Hamburg voll gesperrt. Später wurde der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Es kam für etwa zwei Stunden zu Behinderungen und einem langen Stau