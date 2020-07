A 1: Neue Baustelle führt zu Engpass ab Stapelfeld

A1 wird saniert zwischen Stapelfeld und dem Autobahnkreuz Bargteheide in Richtung Norden

22. Juli 2020, 11:45 Uhr

Stapelfeld | Schlechte Nachricht für Pendler: Die Autobahn GmbH des Bundes, Außenstelle Lübeck, saniert in drei Bauphasen die Fahrbahn der A 1 zwischen der Anschlussstelle Stapelfeld und dem Autobahnkreuz Bargteheide auf der Richtungsfahrbahn Nord. Los geht am kommenden Montag, 27. Juli. Die Arbeiten sollen, wenn das Wetter mitspielt, im Dezember abgeschlossen sein.

Der betreffende Streckenabschnitt auf einer Gesamtlänge von sechs Kilometern weist erhebliche Schäden in der Betonstruktur auf, die nicht ausgebessert, sondern ganzheitlich saniert werden müssen. Die zwingend notwendige Sanierung wurde mit allen beteiligten Verkehrsträgern abgestimmt und wird wie folgt umgesetzt:

Erste Bauphase

Vorbereitende Arbeiten werden ausgeführt wie der Bau von zwei Mittelstreifenüberfahrten und einer provisorischen Überfahrt zur Tank- und Rastanlage Buddikate sowie Einrichtung der anschließenden Verkehrsführung (29. Juli - 22.August).

Von Mittwoch, 29. Juli, bis Freitag, 31. Juli, wird dann die provisorische Überfahrt zur Tank- und Rastanlage Buddikate als Tagesbaustelle gebaut. Für den Verkehr Fahrtrichtung Norden stehen während der Bauzeit zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Ab dem 3. August wird auf der Richtungsfahrbahn Nord der linke Fahrstreifen mittels Baken gesperrt. Für den Verkehr stehen weiterhin der Haupt- und Mittelstreifen in voller Breite zur Verfügung. Die Anschlussstelle Ahrensburg und die Tank- und Raststätte Buddikate sind während dieser Bauphase uneingeschränkt nutzbar.

Auf der Richtungsfahrbahn Süd werden ab 3. August die zwei Fahrstreifen gleich auf den Stand- und Hauptfahrstreifen verschwenkt, die durch Absperrung des linken Fahrstreifens mittels transportabler Schutzwand erfolgt. Die Anschlussstelle Ahrensburg und die Tank- und Raststätte Buddikate sind teilweise mittels provisorischer Einfädelungsstreifen voll umfänglich nutzbar.

Zweite Bauphase

Hier geht es um Sanierung der Fahrbahn und Anpassung der Mittelstreifenentwässerung (24. August bis November). Der Verkehr wird voraussichtlich vom 24. August in einem 4 + 0-Verkehr über die Richtungsfahrbahn Süd geführt. Dies bedeutet, dass je Fahrtrichtung zwei Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Während der Bauphase ist das Auffahren auf die A 1 von der Anschlussstelle Ahrensburg in Richtung Norden voll gesperrt. Die Nutzung der Tank- und Rastanlage Buddikate ist über provisorische Zu- und Abfahrten möglich.

Dritte Bauphase

Entfernungen der provisorischen Überfahrten, Herstellung der Fahrzeugrückhaltesysteme sowie Entfernung der Baustelleneinrichtungen werden November bis Dezember vorgenommen. Während der Bauphase wird der Verkehr wieder mit zwei Fahrstreifen je Richtungsfahrbahn geführt. Die Anschlussstelle Ahrensburg und die Zu- und Abfahrt zur Tank- und Rastanlage ist wieder uneingeschränkt nutzbar. „Da die einzelnen Bauphasen sehr stark witterungsabhängig sind, kann es zu Terminverschiebungen kommen“, so ein Sprecher der Autobahn GmbH, die rechtzeitig eventuelle geänderte Verkehrsführungen bekanntgeben wird.