Ahrensburg : A 1: Lkw prallt in Heck von BMW

Autobahn musste voll gesperrt werden, Rückstau bis Barsbüttel.

28. August 2020, 14:04 Uhr

Ein Lkw in der Böschung, ein demolierter BMW auf der mittleren Fahrbahn und ein Großaufgebot von Rettungskräften auf der A1: Zwischen Stapelfeld und Ahrensburg hat am Freitagnachmittag ein Lkw-Fahrer vermutlich das Ende des Staus vor der Baustelle zu spät bemerkt und war beim Versuch auszuweichen in das Heck eines BMW geprallt.

rtn

In der Folge schleuderte der Lkw nach rechts in die Böschung. Und blieb dort neben einem Baum am Feldrand stehen. Noch vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten Ersthelfer den Fahrer über die Beifahrertür aus dem Laster herausgeholt. Der BMW blieb stark beschädigt auf der mittleren Fahrbahn stehen. Dessen Insassen wurden verletzt und genau wie der Fahrer des Lkw vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt. Feuerwehrleute der eingesetzten Wehren aus Stapelfeld, Großhansdorf, Stemwarde stellten den Brandschutz an der Unfallstelle sicher, klemmten die Batterien der Unfallfahrzeuge sicherheitshalber ab und räumten die Fahrbahn frei. Die Freiwillige Feuerwehr Stellau pumpte den Tank des verunglückten Lkw ab.

Während der Rettungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn in Fahrtrichtung Lübeck gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr bis Barsbüttel zurück.





