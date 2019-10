A 1: Flucht mit Fahne und platten Reifen

Audi A 6 als Rammbock: Zeugen verfolgen Unfallfahrer

24. Oktober 2019, 10:55 Uhr

Ahrensburg | Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat am späten Mittwochnachmittag rund 1000 Meter vor der Raststätte Buddikate einen schweren Unfall auf der A 1 verursacht und ist mit geplatzten Reifen geflüchtet. Bei Bargteheide endete die Fahrt, als das Auto stehen blieb. Polizisten brachten den Mann zur Blutprobe auf die Wache, stellten das Auto sicher und beschlagnahmten den Führerschein.

Der Fahrer eines dunklen A 6 hatte auf der Fahrt in Richtung Süden zunächst die Mittelleitplanke gerammt, danach einen Seat Leon und einen Renault. Der Mann flüchtete nach dem Zusammenprall in seinem stark beschädigten Unfallauto Richtung Ahrensburg. Dabei wurde er von Augenzeugen verfolgt. An der Ausfahrt Ahrensburg war Endstation.

Aufgrund erster Meldungen vom Unfallort hatte die Leitstelle ein Großaufgebot von Rettungskräften geschickt. Bei deren Eintreffen hatten sich die Verletzten aber schon selbst aus den Unfallautos befreit. Im Seat wurde eine 25-jährige Oststeinbekerin beim Zusammenprall verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

Der Renault kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchpflügte die Böschung und blieb genau zwischen dem Hinweisschild „Raststätte Buddikate 1000 Meter“ hängen. Der 47-jährige Fahrer aus Hamburg kam ebenfalls nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in eine Klinik.

Der gefasste Audifahrer (50) aus Ratingen ist bei der Vernehmung verwirrt: Hatte er auch Drogen genommen? Es entstand ein Gesamtsachschaden von 100.000 Euro. Das Polizei-Autobahnrevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer (04531) 17060.