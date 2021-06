2. Handball-Bundesliga : VfL Lübeck-Schwartau bestreitet Saisonfinale vor 1000 Zuschauern

Für die letzten beiden Heimspiele der Saison 2021/22 in der 2. Handball-Bundesliga gegen Großwallstadt und Emsdetten darf der VfL Lübeck-Schwartau 1000 Zuschauer in die Hansehalle lassen.

Lübeck | Die personelle Situation bleibt weiter angespannt. Anders als auf der Auswechselbank werden sich dafür aber in den beiden letzten Heimspielen der Saison des VfL Lübeck-Schwartau umso mehr Zuschauer auf der Tribüne der Hansehalle tummeln. Die Partien gegen den TV Großwallstadt am Donnerstag, 24. Juni, und am Samstag, 26. Juni, gegen den TV Emsdetten dü...

