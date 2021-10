2. Handball-Bundesliga : Richtungweisende Partie des VfL Lübeck-Schwartau beim TvSH Eisenach

Nach bislang 2:6 Punkten muss der VfL Lübeck-Schwartau-Lübeck sein Auswärtsspiel in der 2. Handball-Bundesliga beim TvSH Eisenach gewinnen. Dass die Lübecker mit diesem Druck umgehen können, haben sie bereits bewiesen.

Lübeck | Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison treffen am Samstag, 9. Oktober, in der 2. Handball-Bundesliga der VfL Lübeck-Schwartau (Tabellen-17.) und der TvSH Eisenach (16.) aufeinander. Im DHB-Pokal ging es um den Einzug in die zweite Runde, im Punktspiel nun darum, wer von beiden den Anschluss an das Tabellenmittelfeld herstellt und für wen sich die Ab...

