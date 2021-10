A24-Auffahrt gesperrt : Zwei Verletzte: PKW und LKW stoßen auf B207 bei Talkau zusammen

Der LKW-Fahrer aus Osteuropa hatte den kleinen VW Up am Donnerstagabend (28. Oktober) übersehen. Die Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Talkau/Elmenhorst | Am späten Donnerstagabend (28. Oktober) hat sich gegen 20.37 Uhr auf der B207 bei Talkau ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignet, als ein PKW und ein LKW zusammenstießen. Ein PKW mit Ratzeburger Kennzeichen fuhr auf der B207 in Richtung Talkau, als ihn an der A24-Anschlussstelle in Richtung Berlin ein LKW, ein Sattelauflieger aus Osteuropa,...

