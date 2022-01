Zwei Straßen betroffen : Laternen in Bad Oldesloe seit vier Tagen ausgefallen

Zappenduster ist es jetzt bereits die vierte Nacht in Folge in der Sehmsdorfer Straße und in der Straße Schanzenbarg. Die Vereinigten Stadtwerke werden den Fehler aber zeitnah beheben.

Bad Oldesloe | Wo sonst helle LED-Lampen leuchten, blieb es jetzt bereits die vierte Nacht in Folge zappenduster. In der Sehmsdorfer Straße und in der Straße Schanzenbarg gingen die Straßenlaternen auch nach Einbruch der Dunkelheit nicht an und so mancher Passant tastete sich im Schein seiner Handy-Taschenlampe auf der dunklen Straße entlang. Kabelfehler ist Grun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.