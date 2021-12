Psychische Ausnahmesituationen : Zwei SEK-Einsätze in Siek und Kankelau nach Drohungen

Zwei Männer in psychischen Ausnahmesituationen lösten in Siek und in Kankelau Einsätze des Spezialeinsatzkommandos (SEK) aus.

Siek/Kankelau | Zwei Menschen in psychischen Ausnahmezuständen sorgten in am Mittwoch, 22. Dezember, für zwei Polizeieinsätze mit dem Spezialeinsatzkommando (SEK) in Siek (Kreis Stormarn) und Kankelau (Herzogtum Lauenburg). 68-Jähriger aus Siek bedroht Nachbarn Gegen 16 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein 68-Jähriger aus Siek seinen Nachbarn mit einer Sch...

