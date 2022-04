Brandstiftung in Schule : Zwei Minderjährige sollen in Schwarzenbek drei Feuer gelegt haben

Die Feuerwehr in Schwarzenbek beschäftigte am Wochenende mehrere Feuer, die offenbar bewusst gelegt wurden. Zwei Minderjährige gerieten dabei ins Visier der Polizei-Ermittlungen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Schwarzenbek/Geesthacht | Feueralarm am Jugendzentrum und in einer Schule sowie ein brennender Restmüllcontainer – am Wochenende trieben in Schwarzenbek offenbar junge Brandstifter ihr Unwesen. Gleich mehrfach musste die Feuerwehr ausrücken. Feuerserie begann am 9. April am Jugendcentrum Begonnen hatte die Feuerserie am Samstag 9. April gegen 18.30 Uhr in der Hans-Böckle...

