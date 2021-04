Großhansdorf : Zwei Frauen bei schwerem Unfall auf der A1 verletzt

Bei Großhansdorf kam es zu einem schweren Unfall auf der A1. Eine Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Großhansdorf | Auf auf der A1 kam es am Mittwochmorgen, 7. April, durch Schneefall und Glätte zu starken Verkehrs-Behinderungen und einem schweren Unfall kurz hinter der Auffahrt bei Großhansdorf. Dort waren zwei Frauen in einem Mercedes in Richtung Hamburg unterwegs, als die 61-Jährige Fahrerin plötzlich mit einem vorbeifahrenden LKW aus Polen kollidierte und in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.