Tierischer Einsatz : Dramatische Rettung der eingesunkenen Stute „Silver" in Oststeinbek

Die Stute „Silver“ versank aus noch unbekannter Ursache in einem Bachlauf in Oststeinbek. Die Feuerwehr rettete sie.

Oststeinbek | Ein besonderer Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehr Oststeinbek und Havighorst am Montag,10.Mai. Aus noch unbekannter Ursache sei die Stute mit Namen „Silver“ in den Mittagsstunden in einem Bachlauf eingesunken und habe sich nicht selbstständig aus der gefährlichen Lage befreien können. Sie steckte fest. Die Feuerwehren kamen mit diversen Eins...

