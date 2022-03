Unfall in der Innenstadt : Zwei Fahrzeuge kollidieren auf Kreuzung in Ahrensburg

Zwei Verletzte mussten nach dem Zusammenstoß in Kliniken eingeliefert werden.

Ahrensburg | Auf der Ampelkreuzung Woldenhorn und Große Straße in Ahrensburg sind am Montagabend, 28. Februar, ein Opel Astra und ein Mercedes Kastenwagen miteinander kollidiert. Zwei Personen verletzt und in Kliniken eingefliefert Zwei Menschen wurden bei dem Zusammenprall verletzt und kamen nach einer Erstversorgung durch de Rettungsdienst ins Krankenhaus....

