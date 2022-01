Altes Bauernhaus in Flammen : Zwei Erwachsene und drei Kinder bei Brand in Rondeshagen verletzt

Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Feuer in der Straße „Zum Ruum“ eingeleitet. Ein 47-jähriger Bewohner erlitt bei Löschversuchen Brandverletzungen.

Rondeshagen | Feuerschock für fünf Bewohner eines alten Bauernhauses in Rondeshagen. Am Sonntagmorgen, 2. Januar, war in dem Gebäude in der Straße „Zum Ruum“ ein Brand ausgebrochen. Fünf Personen verletzt im Krankenhaus Nach ersten Erkenntnissen entstand das Feuer gegen 9.15 Uhr aus noch ungeklärter Ursache im Erdgeschoss des Hauses. Die Bewohner – eine 35-Jä...

