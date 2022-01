Kriminalpolizei sucht Zeugen : Zwei Einbrüche am Wochenende in Ammersbek – Wer hat was gesehen?

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nach zwei Einbruchdiebstählen in der Gemeinde Ammersbek.

Ammersbek | Einbrecher trieben am Wochenende (28. bis 30. Januar) in Ammersbek ihr Unwesen. In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Ahrensburg die Ermittlungen übernommen und sucht mögliche Zeugen. Die Täter schlugen laut Polizei am Freitag in der Zeit von 16 bis 18 Uhr im Fichtenweg zu. Dort gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam geöffnete Tür im rückwärtigen Bereich des Einfamilienhauses ins Innere und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nähere Angaben zur Art und Höhe der Beute können noch nicht gemacht werden, teilt Polizeisprecherin Sandra Kilian mit. Über die Terrassentür ins Einfamilienhaus Von Sonnabend (12.15 Uhr) auf Sonntag (11.45 Uhr) kam es dann im Wulfsdorfer Weg zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Wieder drangen die Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür von der Terrasse aus ins Gebäude und durchstöberten die Räume. Auch in diesem Fall liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse zum Diebesgut vor. Wer bezüglich der beiden Einbrüche im Fichtenweg und Wulfsdorfer Weg sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, meldet sich bitte bei den Ahrensburger Polizeibeamten unter der Rufnummer (04102) 809-0. ...

