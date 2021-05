Löschgruppe statt Ortswehr : Die Feuerwehren Ahrensburg und Wulfsdorf schließen sich zusammen

Unter den Augen von Ahrensburgs Bürgermeister Michael Sarach und Kreisbrandmeister Gerd Riemann haben sich die Feuerwehren Ahrensburg und Wulfsdorf zusammengeschlossen.

Ahrensburg | Gemeinsam stark – Hand in Hand für Ahrensburg, lautet das Motto. Denn die Freiwillige Feuerwehr Wulfsdorf hat sich mit der Freiwilligen Feuerwehr Ahrensburg zusammengeschlossen. Sie gehört in Zukunft mit Wirkung zum 17. Juni als „Löschgruppe Wulfsdorf“ organisatorisch zu den Brandschützern der Wache am Weinberg. „Vor einem Jahr haben die Mitglieder...

