Kultur in Ahrensburg : Deutsch-französisches Konzert in der Stadtbücherei

Die Musikerinnen Bérengère Le Boulair und Christiane Reiling spielen in der Stadtbücherei Ahrensburg ein klassisches Konzert zur deutsch-französischen Freundschaft.

Ahrensburg | Auf Spurensuche nach der deutsch-französischen Freundschaft begeben sich Bérengère Le Boulair an der Geige und Christiane Reiling am Cello beim Konzert „Zusammen und Auseinander“ am Samstag, 26. Juni, 19 Uhr, in der Stadtbücherei Ahrensburg. Dabei spielt das Duo Stücke von Daquin, Bach und Beethoven. Zwischen Freundschaft und Feindschaft Die bei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.