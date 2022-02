Zur Fahndung ausgeschrieben : Zwei Männer auf der A24 an der Anschlussstelle Reinbek festgenommen

Zwei zur Fahndung ausgeschriebene junge Männer wurden in einem gestohlenen Wagen auf der A24, Höhe Reinbek, aus dem Verkehr gezogen.

Reinbek | Das geschieht auch nicht alle Tage: Am Montagvormittag, 21. Februar, wurden auf der A24 Höhe Reinbek zwei Männern festgenommen, die mit einem gestohlenen Auto unterwegs waren. Die Tatverdächtigen gingen den Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Ratzeburg gegen 9.45 Uhr bei der Kontrolle eines Renault Kangoo an der Anschlussstelle Reinbek in ...

