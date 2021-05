Coronavirus in Stormarn : Sonntag war erste Tag seit Monaten ohne Neu-Infektion im Kreis

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis bewegt sich weiter auf einem niedrigen Niveau.

Bad Oldesloe | Es ist seit vielen Monaten das erste Mal, dass an einem Tag in Stormarn keine Neuinfektionen gemeldet wurden, obwohl das Gesundheitsamt im Dienst war. Sonntag, der 30.Mai, geht daher in die Pandemie-Geschichte im Kreis Stormarn ein. Keine Neuinfektionen am Sonntag gemeldet Insgesamt musste der Kreis über das Wochenende zwar 16 Corona-Neuinfektio...

