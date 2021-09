Fußball-Oberliga Süd : Topspiel beim SV Todesfelde erste Reifeprüfung für den SV Eichede

Der SV Eichede und der SV Todesfelde haben sich in der Fußball-Oberliga Süd bislang schadlos gehalten. Am Sonntag, 19. September, treffen die beiden Meisterschaftsfavoriten im Joda-Sportpark in Todesfelde aufeinander.

Steinburg | Der TuS Hoisdorf stellte keine große Herausforderung dar, mit 5:0 setzte sich der SV Eichede im Kreispokal am Dienstag beim Verbandsligisten durch. Am Sonntag wartet ein ganz anderes Kaliber auf die Steinburger, die um 14 Uhr zum Spitzenspiel in der Fußball-Oberliga Süd beim SV Todesfelde ran müssen. Duell der Meisterschaftsfavoriten Beide Manns...

