Mann schwer verletzt : Zug erfasst gestürzten Radfahrer im Bahnhof Bargteheide

Tragisches Unglück auf dem Bahnhof Bargteheide. Dort erfasst ein Zug einen Mann mit Rad, der schwere Verletzungen erleidet.

Bargteheide | Schlimme Szenen auf dem Bahnhof Bargteheide. Da stieg dem einen oder anderen am Bahnsteig stehenden Fahrgast der Schock in die Glieder. Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen Das Unglück passiert am Dienstagabend, 29. Dezember, gegen 18.10 Uhr auf Gleis 1: Am südlichen Ende des Bahnsteigs stürzt eine Person mit einem Fahrrad und liegt a...

