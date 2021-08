Lkw-Brand auf der Autobahn : Zugmaschine geht auf A24 bei Reinbek in Flammen auf

Fahrzeug stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Reinbek/Oststeinbek | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr am Freitagnachmittag, 20 August. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ging bei Reinbek auf der A24 eine Zugmaschine aus Hamburg in Flammen auf. Die Einsatzkräfte wurden um 16.17 Uhr durch die Integrierte Leitstelle zu dem Feuer geschickt, nachdem der Notruf eingegangen war. Zugmaschine steht in Voll...

