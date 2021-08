„ZuHörMobil“ auf Wochenmarkt : Die Trittauer werden nach ihren Mobilitätswünschen befragt

Die erfolgreich laufenden Ioki-Shuttle in Stormarn sind ein Baustein auf dem Weg zur Verkehrswende. Weitere sollen folgen.

Bad Oldesloe/Trittau | Sie sind noch gar nicht so lange am Start, fahren aber schon auf der Erfolgsspur: die Ioki-Shuttle der VHH. Seit Dezember 2020 sind die „Taxen“ in der Region Trittau / Lütjensee / Brunsbek unterwegs, um im Rahmen des Förderprogramms „Reallabor Hamburg“ On-Demand-Verkehre im ländlichen Raum zu erproben. Jährliche Kosten von 800.000 Euro Das Pilot...

