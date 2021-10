Nasses Laub und Fallobst : Zu schwere Biotonnen werden von der Müllabfuhr nicht entleert

Nicht nur mit falschen Inhalten befüllte Biomülltonnen bleiben im Zweifel stehen. Auch Tonnen, die deutlich zu schwer sind, können nicht geleert werden.

Bad Oldesloe/Elmenhorst | Die Biotonne richtig zu befüllen ist anspruchsvoller als gedacht. Nach der erfolgreichen Präventions- und Kontrollaktion in Sachen Störstoffe, folgt jetzt der Hinweis der Abfallwirtschaft Südholstein (AWSH), dass es einen weiteren Punkt zu beachten gilt. Weiterlesen: So lief die Biomülltonnen-Kontrolle in Stormarn Vielen Nutzern sei nicht bekann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.