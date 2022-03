Auf frischer Tat ertappt : Zeugin beobachtet Einbruchversuch in Trittau – Täter fliehen

Nachdem mehrere Personen versucht haben, in ein Einfamilienhaus in Trittau einzusteigen, sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg mögliche Zeugen.

Trittau | Auf frischer Tat hat eine Zeugin in Trittau mehrere verdächtige Personen ertappt: Die hatten sich am Donnerstag, 17. März, gegen 9 Uhr in der Waldstraße Zugang zu einem Grundstück verschafft und waren an einem Fenster eines Einfamilienhauses zugange. Allesamt waren sie dunkel gekleidet. Als die mutmaßlichen Einbrecher die Frau bemerkten, wollt...

