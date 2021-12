Täter auf der Flucht : Tankstellenpächter vertreibt Räuber in Ahrensburg mit einem Messer

Nachdem er zuvor mit Reizgas bedroht worden war, schlug der Pächter den Kriminellen in die Flucht.

Ahrensburg | Der Kriminelle kam mit Reizgas im Gepäck in eine Tankstelle am Reeshoop in Ahrensburg. Mit dem Reizgas wollte er nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Sonntag,12. Dezember, gegen 8.50 Uhr den 56-jährigen Pächter der Tankstelle überfallen. Pächter droht Dieb mit einem Messer Doch dieser sah es gar nicht ein, dem Kriminellen das Geld aus de...

