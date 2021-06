Gewalttat am Großensee : Unbekannter schlägt auf 27-Jährigen am Nordstrand ein

Der Mann soll sein Gegenüber mit der Faust attackiert und anschließend auf den am Boden liegenden eingeschlagen haben.

Lütjensee | Gewalttätiger Ausbruch am Nordstrand in der Nacht auf Sonnabend. Ein Unbekannter schlug mehrfach auf einen 27-Jährigen ein. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die zur Ergreifung des Tatverdächtigen führen könnten. 27-Jähriger zu Boden geschlagen Zugetragen haben soll sich die Tat laut Polizei am Sonnabend,19. Juni. „Es kam am Nordstrand des Gro...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.