Polizei sucht Zeugen : Dieb entreißt 80-Jähriger ihre Handtasche in Ammersbek

Der unbekannte Täter reißt der alten Frau ihre Handtasche aus der Hand und flüchtet daraufhin zu Fuß Richtung des Wendekreises Georg-Sasse-Straße. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ammersbek | Ein Mann nähert sich einer 80-Jährigen unbemerkt von hinten, dann geht alles ganz schnell. Der Unbekannte entreißt ihr die Handtasche und flüchtet. Täter flüchtet zu Fuß Dieser Vorfall soll sich nach derzeitigen Erkenntnissen am Freitag, 19. November, gegen 17 Uhr in der Georg-Sasse-Straße in Ammersbek ereignet haben, wie die Polizei mitteilt. D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.