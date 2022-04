Tötungsdelikt in Ahrensburg : Zeugen schildern vor Gericht Angst und Verzweiflung des Opfers

„Sie hatte Angst, dass er sie umbringt“, sagt eine Zeugin vor Gericht. Wenige Monate später liegt die 23-jährige Afghanin tot in einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg. Ihr Ehemann ist wegen Mordes angeklagt.

Ahrensburg/Lübeck | Streit, massive Drohungen und körperliche Gewalt – von entsetzlichen Tagen, Monaten und Jahren berichtet die junge Afghanin Zahra S. (Name geändert). Sie kann allerdings nicht mehr selbst von Leid und Liebe erzählen, denn sie ist tot. Verblutet in einem Wohncontainer in der Flüchtlingsunterkunft am Kornkamp in Ahrensburg. Weiterlesen: Obduktionserg...

