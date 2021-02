Glinde : Autofahrer touchiert geöffnete Fahrzeugtür und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Glinde drückt der Fahrer aufs Gaspedal und flüchtet vom Unfallort.

Avatar_shz von ots

18. Februar 2021, 15:34 Uhr

Glinde | In der Mühlenstraße in Glinde kam es Donnerstagmorgen, 18. Februar, gegen 6.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Der Verursacher flüchtete.

Nach bisherigem Erkenntnisstand schnallte ein 26-jähriger Mann aus Glinde auf der Rücksitzbank sein Kind an. Hierfür stand er in der leicht geöffneten hinteren linken Fahrzeugtür des VW Golf. Plötzlich nahm er ein lautes Geräusch wahr und stellte fest, dass ein Fahrzeug in die leicht geöffnete Tür gefahren ist.

Außenspiegel vom Fahrzeug sichergestellt

Ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern, setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt in Richtung Kupfermühlenweg fort. Am Unfallort lag ein rechter Außenspiegel, der zum Fahrzeug des Unfallverursachers gehört. Dieser könnte zu einem Audi gehören.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Unfallverursacher machen? Wem ist ein Fahrzeug mit abgefahrenem rechten Außenspiegel und Unfallschäden aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeistation Glinde unter der Telefonnummer (040) 710903-0 entgegen.