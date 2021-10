Polizei Schwarzenbek : Zeugen nach Großfeuer in leerstehendem Autohaus gesucht

Gegen 21.20 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Die Ermittler können eine Brandstiftung nicht ausschließen.

Schwarzenbek | Nachdem es – wie berichtet – am Abend des 25. Oktober die Lagerhalle eines leerstehenden Autohaus in der Möllner Straße in Schwarzenbek niederbrannte, sucht die Polizei Geesthacht jetzt nach Hinweisgebern und Zeugen. Brandstiftung nicht ausgeschlossen Denn die Kripo kann eine Brandstiftung ausdrücklich nicht ausschließen. Die Ermittlungen laufen...

