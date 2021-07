Polizei sucht Zeugen : Täter brechen gleich in zwei Stapelfelder Betriebe ein

Einbrecher verschafften sich jeweils über ein Fenster Zugang zu den Firmen an der Reinbeker Straße.

Avatar_shz von Volker Stolten

09. Juli 2021, 10:55 Uhr

Stapelfeld | Firmen im Visier von Einbrechern: Gleich in zwei an der Reinbeker Straße in Stapelfeld angesiedelten Betrieben wurde von Mittwoch (17 Uhr) auf Donnerstag (9.15 Uhr), 7./8. Juli, eingebrochen.

Die Täter gelangten jeweils durch ein Fenster ins Gebäude, durchsuchten die Räumlichkeiten und verschwanden dann auch wieder durch die Fenster. Laut Polizei stehen Stehlgut und die Höhe des angerichteten Schadens noch nicht genau fest.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Die Polizei sucht nun mögliche Zeugen und fragt: Wer hat in dem Zeitraum in der Reinbeker Straße oder Umgebung Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102) 809-0.