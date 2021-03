Zeugen nach Einbruch gesucht : Täter entkommt mit Tabakwaren aus Trittauer Geschäft

Ein Mann schlägt die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in Trittau ein und flüchtet mit diversen Tabakwaren.

von Volker Stolten

12. März 2021, 13:06 Uhr

Trittau | Ein Einbrecher stieg Donnerstag, 2.50 Uhr, in der Poststraße in Trittau in ein Tabakgeschäft ein und machte Beute. Nach Polizeiangaben zerstörte die Person eine Schaufensterscheibe und gelangte so ins Innere des Geschäfts. Dort entwendete die Person etliche Tabakwaren und entfernte sich dann rasch vom Tatort und entschwand in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Dunkle Kleidung, dunkler Rucksack

Folgende Angaben konnten zum Täter gemacht werden: Männlich, zwischen 180 und 190 cm groß, etwa 20 Jahre alt. Er trug eine graue Mütze, eine braune Kapuzenjacke, eine dunkle Jogginghose, dunkle Schuhe mit auffälliger Dämpfung. Zudem hatte der Täter einen dunklen Rucksack dabei.

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Poststraße in Trittau beobachtet? Wer kennt den Täter?Hinweise nimmt die Polizei unter Ruf (04102) 809-0 entgegen.