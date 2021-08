Polizei sucht Zeugen : Einbruch in ein Einfamilienhaus in Elmenhorst

Die Täter gelangten über die gewaltsam geöffnete Kellertür ins Haus an der Bargteheider Straße in Elmenhorst. Stehlgut und -wert noch unbekannt.

05. August 2021, 12:10 Uhr

Elmenhorst | Einbrecher waren in Elmenhorst unterwegs: Dienstag, 3. August, brachen die Täter im Zeitraum von 15.15 bis 17.20 Uhr durch die gewaltsam geöffnete Kellertür in das Einfamilienhaus an der Bargteheider Straße ein. Dort durchsuchten sie die Wohnräume nach Stehlgut. Genaue Angaben dazu kann die Polizei noch nicht machen.

Zwei Unbekannte am Einfamilienhaus

Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich zwei unbekannte Männer gegen 16.20 Uhr am Einfamilienhaus auf. Sie konnten vage beschrieben werden. Um die 20 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß. Beide trugen einen Adidas-Sportanzug und Sportschuhe.



Wer kann nähere Angaben machen?

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht Zeugen und fragt: Wer kann Angaben zu den zwei gesichteten Personen im Bereich des Tatortes machen oder hat sonst Verdächtiges beobachtet? Hinweise gehen an die Beamten unter Ruf (04102) 809-0.