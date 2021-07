Polizei sucht Zeugen : Einbruch in Einfamilienhaus in Bargteheide am helllichten Tag

Die Täter hebelten eine Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten des Hauses in der Breslauer Straße.

05. Juli 2021, 13:33 Uhr

Bargteheide | Innerhalb einer Stunde kam es am helllichten Tag am Sonnabend, 3. Juli, in Bargteheide zum Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten in der Zeit von 12 bis 13 Uhr eine Tür des Hauses in der Breslauer Straße auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Im Anschluss verließen die Unbekannten das Einfamilienhaus wieder durch die zuvor aufgebrochene Tür. Zum Stehlgut und dem Sachschaden kann die Polizei noch keine konkreten Angaben machen.

Haben Sie Verdächtiges gesehen?

Anwohner, Hundebesitzer oder Spaziergänger könnten in der Mittagszeit im Bereich Breslauer Straße, Selma-Lagerlöf-Weg oder Umgebung etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wenn dem so ist, bitte bei der Kriminalpolizei Ahrensburg melden. Sie ist unter Ruf (04102) 809-0 zu erreichen.