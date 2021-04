Terrassentür aufgehebelt : Einbrecher am helllichten Tag in Ahrensburg unterwegs

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg sucht die Kriminalpolizei der Schlossstadt mögliche Zeugen.

01. April 2021, 12:56 Uhr

Ahrensburg | Am helllichten Tag sind Einbrecher am Mittwoch, 31. März, in Ahrensburg unterwegs gewesen. Zwischen 9.30 und 14.30 Uhr brachen sie in ein Einfamilienhaus im Feldkirchenring in Ahrensburg ein.

Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten sie ins Innere des Hauses und durchsuchten die Räumlichkeiten. Was entwendet wurde, ist wie die Schadenshöhe noch unklar.

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich des Feldkirchenrings beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer (04102) 809-0 entgegengenommen.